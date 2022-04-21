” #فلكية_جدة “: شهب القيثاريات تُزين سماء الوطن العربي

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء الوطن العربي ستشهد ذروة وصول شهب القيثاريات اعتبارًا من منتصف ليل غد (الجمعة) وقبل شروق شمس السبت المقبل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأبان رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القيثاريات تعتبر واحدة من أقدم زخات الشهب المعروفة التي رصدت منذ 2700 عام، وهي تنشط في الفترة من 16 إلى 25 أبريل من كل عام، ومصدرها البقايا الغبارية من المذنب تاتشر .

وأشار “أبو زاهرة” إلى أنه لا توجد علاقة بين شهب القيثاريات ونجم النسر، فالقيثاريات جزيئات تحترق في أعلى الغلاف الجوي في حين أن نجم النَّسْر الوَاقِع يبعد عن الأرض مسافة 25 سنه ضوئية .

وأضاف أن القيثاريات تشتهر بإنتاج شهب شديدة السطوع وسريعة وكذلك الكرات النارية أحيانا، وتترك ألمع شهبها غباراً متوهجاً خلفها يمكن رؤيته لعدة ثوان، وهي تنتج عند ذروتها عادة ما يصل إلى حوالي 18 شهابًا في الساعة في ظروف رصد مثالية، وهي تندفع بسرعة حوالي 49 كيلومتراً بالثانية.