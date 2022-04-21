«بلينكن» يؤكد لرئيس «القيادة الرئاسي اليمني» دعم أمريكا للهدنة المستمرة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي.

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، في بداية الاتصال، رئيس المجلس العليمي على منصبه الجديد، مرحباً باجتماع المجلس ومجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى في عدن هذا الأسبوع.

وشدد على أهمية وجود حكومة فعالة وشفافة تعزز الجهود لإنهاء الصراع اليمني وتحمي حقوق الإنسان.

وأكد بلينكن، دعم بلاده للهدنة المستمرة وفرصة تقديم الإغاثة لليمنيين من خلال تسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك الوقود.

ولفت إلى أهمية فتح الطرق المؤدية إلى تعز ومناطق أخرى، إلى جانب اغتنام الزخم من هذه التطورات الإيجابية لضمان وقف دائم لإطلاق النار وعملية سلام شاملة.