محمد نور يكشف الأسرار: عيني دمعت عندما لعبت ضد الاتحاد.. و”طفشوني” في عهد كانيدا

كشف محمد نور نجم فريق الاتحاد السابق عن كواليس هامة في مشواره الكروي وبالتحديد مع النمور والتي كانت مليئة بالأسرار الخطيرة.

وأوضح نور خلال حلوله ضيفًا مع سامي الجابر عبر برنامج “ذات”، أنه كان يشجع الاتحاد ويحضر مباريات الفريق قبل ارتدائه قميص النمور.

وتابع :”عندما رحلت عن الاتحاد ولعبت ضده بكيت لأنني لم أكن أتوقع ارتداء أي قميص غيره”.

وأضاف “في عهد كانيدا المدير الفني السابق للاتحاد، إحدى الإدارات التي كانت موجودة طلبت من المدرب وقتها رحيلي عن الفريق وعدم إشراكي ونجحوا بعدها في تطفيشي وقالوا لي بأنني في أجازة ورفضوا مشاركتي مع الفريق”.

وشدد على أن بداياته الكروية من الأساس كان يلعب في مركز حراسة المرمى قبل أن يغير مركزه بعدها إلى الهجوم.