السديس يشرف على غرفة العمليات ويحشد الاستعدادت لصلاة الجمعة

بعد غياب ٧٣٠ يوما ( سنتين ) عاد مئات المسلمين لإحياء سنة الاعتكاف في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، اقتداء بالسنة النبوية. وتوجه المعكتفون في المسجد الحرام بخشوع مع غروب شمس اليوم وهي بداية العشر الاواخر الى قبو توسعة الملك فهد -رحمه الله وهو المكان المخصص للاعتكاف وعدم السماح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته بحسب ضوابط واشتراطات رئاسة الحرمين وفق معايير محددة …

واشرف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور السديس، شخصيا على الاستعدادات الاخيرة بعودة إحياء سنة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وضمان استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة».. وقال الرئيس العام في كلمته بمناسبة دخول العشر الاواخر ” : احرصوا على تحرّي ليلة القدر في العشر الأواخر عسى أن يمنّ الله عليكم بإدراك فضلها فهي ليلةً خير من ألف شهر وتعدل أربعًا وثمانين سنة مؤكدا جاهزية الرئاسة الكاملة لعشرة العتق من النار .. كما عقد الشيخ السديس سلسلة مع قيادات الرئاسة للتهيئة لاول جمعة في العشر الاواخر ( غدا ) وتسخير الجهود لاستقبال القاصدين والمعتمرين ..

وقال الشيخ السديس ستقام صلاة التهجد بالمسجد الحرام عند الساعة 12:45 صباحًا كما ستكون ختمة القرآن الكريم في ليلة التاسع والعشرين في الوتر من صلاة التهجد إن شاء الله.

فيما قام فضيلة مساعد الرئيس العام الدكتور سعد المحيميد، بجولة ميدانية في المسجد الحرام، بمشاركة سعادة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، لتفقد الخدمات داخل المسجد الحرام ومرافقه لاستقبال ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين خلال العشر الأواخر وشملت الجولة صحن المطاف والمصليات المخصصة للنساء والرجال في مبنى المطاف وفي السطح، والمواقع المخصصة للمعتكفين والخدمات بها القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة . كما قامً الدكتور سعد بن المحيميد، بجولة لتفقد المواقع المخصصة للمعتكفين بالمسجد الحرام مساء اليوم ، للتاكد

من المواقع المخصصة والخدمات المقدمة للمعتكفين، من حيث توزيع الخزانات واستلام المعتكفين الخزائن المخصصة لهم، وسير آلية تقديم وجبات الإفطار والسحور وغيرها من الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهم.

( ١٠٠٠ معكتف في الحرم وتخصيص خرائن )

وتم تخصيص خزانة لكل معتكف، كما خصص للخزانات بشكل عام مكان في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره، مبينا أن هناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء.. كما تم باب الملك فهد (73) المؤدي إلى القبو لدخول أغراض المعتكفين.. وبلغ عدد المعتكفين في المسجد الحرام حوالي الف معكتف.

والاعتكاف سنة، ومعناه لزوم المسجد لطاعة الله للتفرغ للعبادة. وتأتي اهمية سنة الاعتكاف في شهر رمضان الحالى ؛ كونها تعود بعد سنتين تعود مجددا في الحرمين الشريفين لتوقفها ؛ بسبب جائحة كورونا .. وتعني بخدمة الاعتكاف وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة للحرمين داخل المسجد الحرام حيث بدأ التسجيل الالكتروني مع بداية شهر رمضان وانتهى في الخامس من شهر رمضان ؛،عبر تطبيق الحرمين الشريفين أو موقع الرئاسة الإلكتروني..‮ ويعرف الاعتكاف لغةً بلزوم الشيء، وحبس النفس عليه.اما شرعا فيعرف الاعتكاف بلزوم المسجد لعبادة الله تعالى.‬

‮( ضوابط ومعايير واضحة ) ‬

ووضعت الوكالة الية واضحة في خدمة

وتم تسليم تصاريح الاعتكاف والخزائن للمعتكفونً الى جانب تسليم تصاريح الاعتكاف).. تتيح هذة الخدمة كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام من دخولهم وخروجهم وتخصيص مواقع مناسبة وتوفير خزائن خاصة لأمتعتهم

( الدعوة لعدم مخالفة الانظمة )

. ويمنع النوم في أوقات الصلوات المفروضة والتراويح والقيام

عدم تعليق أي ملصقات داخل موقع الاعتكاف أو اعلانات أي تجمع لعفش وغيره سيتم إزالته وإخراجه من المسجد الحرام دون أدنى مسؤولية.. وهناك مواقع خاصة للرجال وأخرى خاصة بالنساء، .

وينتهي الاعتكاف بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والأفضل أن يكون الخروج صبيحة يوم العيد

(٣٠٠٠ معتكف في المسجد النبوي)

وفي المسجددالنبوي سجلت وكالةً شؤون المسجد النبوي ٣٠٠٠ معتكف بالمسجد النبوي عبر تطبيق زائرون.

واكد الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية ورئيس لجنة الاعتكاف الشيخ عبد الله الحنيني تم تجهيز موقع الاعتكاف للرجال في السطح الغربي من المسجد النبوي وللنساء بالقسم الغربي مع توفير كافة التسهيلات والتجهيزات للمعتكفين

