«كريم» تتفاوض مع المملكة لزيادة عدد السائقين وتخفيف بعض القيود

أفادت شركة «كريم» للنقل التشاركي (التابعة لشركة أوبر) بأنها تجري محادثات مع السلطات في المملكة لأجل تخفيف بعض القيود ومنها تلك التي تحد من عدد السائقين، ما أدى إلى فترات انتظار طويلة للرحلات.

وقصرت المملكة خلال السنوات الأخيرة عمل السائقين في خدمات طلب سيارات الأجرة على المواطنين، وحدت كذلك من أنواع السيارات التي يمكن استخدامها.

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة «كريم»، مدثر شيخة، إن هذه القيود لا تمكن الشركة ومقرها مدينة دبي، من جذب عدد كاف من السائقين لتلبية الطلب في السعودية، غير إنه أبدى ثقته في التوصل إلى حل في وقت قريب نسبياً.

وأضاف في إفادة صحفية: «نجري محادثات تتسم بدرجة كبيرة من التعاون، لنرى كيف يمكن تخفيف هذه القيود».