تقارير إسبانية تكشف الموقف النهائي لمبابي مع ريال مدريد

ألقت بعض التقارير الصحفية، الضوء عن التطورات الأخيرة فيما يتعلق بصفقة انتقال كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات انتقال مبابي لريال مدريد، مسألة وقت فقط في ظل استمرار رفض اللاعب التوقيع على عقود التجديد لفريق باريس سان جيرمان، وتمسكه بالرحيل لريال مدريد، خاصة بعد توديع الفريق الباريسي لدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن الاتفاق بين ريال مدريد ومبابي تم على الرواتب والحوافز الخاصة به، والشروط الخاصة بالتعاقد، مشيرة إلى أن العقود بين الطرفين متوقفة فقط على التوقيع، وانضمام اللاعب للفريق بات جاهزًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.