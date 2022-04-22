إصابة العشرات واعتقال 9.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى، في الجمعة الثالثة من رمضان.

ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، بأن طواقمها تعاملت مع 31 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينها إصابتان خطيرتان، وجرى

نقل 11 إصابة إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، تسعة شبّان من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت، بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وتصدى لها الشبّان بإشعال الإطارات المطاطية وإطلاق الألعاب النارية صوب الجنود، واعتقلت قوات الاحتلال شابًا من البلدة، عقب الاعتـداء عليه ورشه برذاذ الفلفل.

وأفادت المصادر وشهود عيان أن حريقاً نشب بإحدى أشجار المسجد الأقصى نتيجة لاستمرار إطلاق الرصاص والقنابل من قبل قوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبل المكبر جنوب شرق المدينة، واعتقلت ستة من شبانها، وفي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من حي راس العمود.