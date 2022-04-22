فيديو للبشير في مستشفى يثير غضب السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، مقطع فيديو لظهور الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ظهر خلاله يتجول في جناح بمستشفى، نُقل إليه على أساس أنه لا يمكن أن يبقى في السجن بسبب مرضه.

واختلفت ردود الأفعال حول الفيديو المتداول فأبدى البعض غضبهم وقال أحد المستخدمين إن المهم أنه لن يحكم هذا البلد مرة أخرى. فيما أبدى آخرون دعمهم للبشير.

وأكد أحدهم أنه يقيم حاليا في المستشفى وكان يمكن رؤية البشير في الفيديو وهو يحيي الزوار خارج غرفته ويبتسم ويتجول داخل المستشفى مرتديا ملابس غير رسمية وساعة.

وهذه أول صور للبشير متاحة للجمهور خارج قاعة المحكمة. وفي مقطع فيديو آخر، كان يمكن رؤية البشير وهو يزور مريضا في

غرفة أخرى.

وقال عبد الرحمن الخليفة أحد محامي الدفاع “وجود الرئيس السابق في المستشفى يستند إلى تقارير طبية مصدق عليها

من المحكمة نصحت بعلاج حالته في المستشفى”.

وطلب محامو البشير عدة مرات نقله إلى مستشفى خاص مملوك للجيش حيث يقيم حاليا بسبب إصابات كوفيد-19 وكذلك معاناته من ارتفاع ضغط الدم.