المئات يتظاهرون في عمان تضامنا مع الفلسطينيين في القدس

شارك مئات الأردنيين، اليوم الجمعة، في تظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين في القدس، منددين بالإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى.

وانطلقت تظاهرة شارك فيها نحو 400 شخص، من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان عقب صلاة الجمعة.

وحمل المشاركون أعلاما فلسطينية وأردنية إلى جانب لافتات كتب على إحداها “مقاومة الاحتلال حق وواجب” وعلى أخرى “الأقصى خط أحمر”.

وهتف هؤلاء “بالروح بالدم نفديك يا أقصى” و”يا مقاوم يا حبيب اضرب واقصف تل أبيب”، اضافة الى “عالقدس رايحين شهداء بالملايين”.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الإثنين، أنّها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمّان وسلّمته رسالة احتجاج تطالب فيها بوقف “الانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية والاستفزازية” في المسجد الأقصى في القدس.

وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل ان تحتلها إسرائيل عام 1967.

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن “قلقها العميق” إزاء العنف المستمر منذ شهر في اسرائيل والاراضي ال#فلسطينية المحتلة.

وقالت رافينا شامداساني، الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في مؤتمر دوري للمنظمة في جنيف “نشعر بقلق عميق إزاء تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل خلال الشهر الماضي”.

واندلعت مواجهات صباح الجمعة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين في باحة الحرم القدسي، في يوم الجمعة الثالث من شهر رمضان، ودخل عناصر الشرطة الإسرائيلية الحرم القدسي حيث قام شبان فلسطينيون برشقهم بالحجارة، كما ذكر مصور من وكالة فرانس برس في المكان.