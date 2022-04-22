“الحج والعمرة” تحذر من سلوكيات يجب تجنبها في العشر الأواخر

نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عدة نصائح للمعتمرين والمصلين، بشأن سلوكياتهم في العشر الأواخر من رمضان؛ حرصًا على راحة الجميع.

وبينت أنه بين الأمور التي يجب على المصلي أن يتجنبها، حجز الأماكن وجلب الأمتعة الكثيرة، والنوم بين المصلين، والافتراش أو الجلوس في الممرات. وتجنب الوضوء في غير الأماكن المخصصة، أو الدخول من البوابات غير المخصصة لذلك، مشددة على ضرورة عدم الاعتكاف في الأماكن والأدوار التي لم تُخصَّص لذلك.

ونصحت الوزارة المعتمرين بعدم الإطالة بمحاذاة الحجر الأسود، وبالصلاة خارج صحن الطواف بعد إنهاء الطواف، وبعدم إرباك المعتمرين بمعاكسة اتجاه الطواف.