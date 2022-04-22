أفضل استراتيجيات تداول عقود الفروقات

هل تساءلت يومًا ما هو بالضبط عقد الفروقات CFD؟

يصف انفستوبيديا عقد CFD بأنه “عقد قابل للتداول بين عميل ووسيط، يقومان بتبادل الفرق في القيمة الحالية لسهم أو عملة أو سلعة أو مؤشر وقيمته في نهاية العقد”.

العقود مقابل الفروقات هي منتجات مالية جديدة نسبيًا أصبحت تحظى بتقدير متزايد من قبل المستثمرين على مدار العقد الماضي. عند تداول CFD العقود مقابل الفروقات، فأنت لا تملك الأصل الأساسي – فأنت تدفع فقط أو تجمع الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للأصل الأساسي.

كل شيء عن الرافعة المالية

هذه الأداة العصرية هي منتج ذو رافعة مالية يسمح لك باستخدام تداول الهامش لزيادة تعرضك للتداول. يعني التداول بالهامش أنه في كل مرة تفتح فيها مركزًا، سيتم وضع جزء صغير من هذا المركز جانبًا كضمان (الهامش).

وبالتالي، ستكون قادرًا على استثمار أموال أكثر مما لديك حاليًا في حساب التداول الخاص بك. نتيجة لهذه الرافعة المالية، تتضخم حركات السوق، بغض النظر عما إذا كانت ترتفع أو تنخفض. يتيح لك ذلك تحقيق المزيد من الأرباح، ولكنه يزيد أيضًا من خسائرك المحتملة.

لهذا السبب، من الضروري لك تطبيق قواعد سليمة لإدارة المخاطر والأموال لحماية رأس المال التجاري الخاص بك بشكل أفضل.

ما هي أفضل 3 استراتيجيات لتداول العقود مقابل الفروقات؟

تداول الأخبار

في معظم الأوقات، عندما تستخدم العقود مقابل الفروقات، فأنت تستخدم إستراتيجية التداول اليومي أو المضاربة. بهذه الطريقة، لا يتعين عليك دفع أي رسوم للحفاظ على مراكز التداول الخاصة بك مفتوحة بين عشية وضحاها. تتطلب هذه الاستراتيجيات الكثير من الوقت والتفاني والتركيز لمتابعة الأسواق ومحاولة التفوق عليها. تعني استراتيجيات التداول خلال اليوم أنك ستفتح وتغلق مركزًا في نفس جلسة التداول.

إحدى الاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد مع العقود مقابل الفروقات هي “المضاربة”. بفضل المرونة العالية وتكاليف المعاملات المنخفضة للعقود مقابل الفروقات، يعد السكالبينج مثاليًا لتداول الأخبار. باستخدام هذه الإستراتيجية، يمكنك الاستفادة من الأرباح الصغيرة والسريعة في غضون بضع دقائق أو حتى ثوانٍ.

لتكون ناجحًا في تداول الأخبار، من المهم أن تتبع تقويمًا اقتصاديًا وماليًا شاملاً، لذلك ستكون على دراية بالأحداث أو الإحصائيات القادمة التي قد تؤثر على الأصل الأساسي الذي تتداوله. التقويمات الموجودة في فوركس فاكتوري أو انفستينغ هي التقويمات الأكثر شيوعًا بين المتداولين.

كيف تتداول الأخبار؟

باستخدام هذه الإستراتيجية، يمكنك إما الاستثمار قبل إصدار الإحصائيات أو بعد الإصدار مباشرة. الهدف من الخيار الأول هو محاولة فهم وتوقع ردود فعل المتداولين على الإصدار القادم. قد يكون هذا محفوفًا بالمخاطر، حيث يصعب معرفة ما إذا كان الإصدار أعلى أو أدنى أو يلبي توقعات السوق، أو حتى كيف سيتفاعل السوق مع مثل هذه الأخبار (في بعض الأحيان، يتم التعامل مع الأخبار السيئة في السوق على أنها أخبار جيدة في الواقع. والعكس صحيح).

الطريقة الثانية لتداول الأخبار هي مواكبة التدفق، مع العلم أن الأسعار يمكن أن تغير اتجاهها بسهولة وبسرعة. من المهم بعد ذلك استخدام قواعد صارمة لإدارة الأموال عند تداول الأخبار. يجب ألا تستثمر بدون أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح، حتى تتمكن من إدارة المخاطر.

إذا كنت تتداول أزواج العملات، فمن المهم متابعة أي إحصائيات مهمة للبنوك المركزية، لأنها المحرك الرئيسي للسوق في سوق العملات الأجنبية. يمكن أن تؤثر أي إحصائيات حول النمو أو التوظيف أو ثقة المستهلك / الأعمال أو التضخم على توقعات النمو لبلد ما، مما سيؤثر بدوره على الطلب على عملته. بطبيعة الحال، عادةً ما تؤدي قرارات البنوك المركزية إلى أعلى درجة من التقلب في السوق.

تداول الأزواج:

ينتمي تداول الأزواج إلى استراتيجيات السوق المحايدة وعادة ما يتم استخدامه مع العقود مقابل الفروقات على الأسهم.

ومع ذلك، يمكنك استخدامه مع 2 من صناديق الاستثمار المتداولة، والعملات، والسلع وما إلى ذلك. الميزة الرئيسية هي أنه يمكن استخدام تداول الأزواج مع تقلبات السوق المرتفعة أو المنخفضة. كما أن اتجاه السوق ليس مهمًا حقًا لهذه الإستراتيجية.

اختر صناعة

تعمل هذه الإستراتيجية عندما تستثمر في عقدين مختلفين من العقود مقابل الفروقات ينتميان إلى نفس الصناعة بمركز طويل واحد ومركز بيع واحد. الارتباط هو مفهوم أساسي لهذه الإستراتيجية. الارتباط هو مقياس للعلاقة بين أصلين.

باستخدام هذه الإستراتيجية، فأنت تستخدم عادةً أصلين مترابطين بدرجة كبيرة وبدأت تصبح أقل ارتباطًا. يجب أن تشير أي تغييرات في الارتباط بين أصلين مرتبطين إلى عودة إلى “الاتجاه المتوسط للزوج”. هذا هو بالضبط كيف يمكنك تحقيق أرباح باستخدام هذه الإستراتيجية.