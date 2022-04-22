أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إطلاق صاروخَين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 57 فلسطينيا اليوم الجمعة، وأنه تم نقل 14 منهم إلى المستشفى في أعقاب تجدد الاشتباكات في الحرم القدسي الشريف المتنازع عليه.

وزادت الاشتباكات، التي اندلعت منذ أسبوع، من حدة التوترات بعد موجة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت الشرطة أن عشرات الملثمين ألقوا الحجارة والألعاب النارية، وأن بعض المصلين المسلمين حاولوا دون جدوى إيقاف عمليات إلقاء الحجارة، فيما أصيبت إحدى الشرطيات.

وهذا الأسبوع، أطلق مسلحون فلسطينيون في قطاع غزة صواريخ على المنطقة الحدودية الإسرائيلية لأول مرة هذا العام. وردت إسرائيل بشن هجمات على أهداف مرتبطة بحركة “حماس” التي تحكم قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الشرطة أغلقت جميع مداخل المسجد الأقصى ومنعت المصلين من الدخول، فيما رد الفلسطينيون بإلقاء الحجارة، وذلك في ثالث يوم جمعة من شهر رمضان.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا منذ بداية شهر رمضان لاسيما إثر المواجهات اليومية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس وأخرى مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.