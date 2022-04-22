3 ملايين وجبة إفطار صائم بالمسجد الحرام خلال 20 يوماً من رمضان

وزَّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 3 ملايين وجبة إفطار صائم في ساحات المسجد الحرام خلال عشرين يوماً من شهر رمضان المبارك، التي يقدمها عددٌ من الجهات الخيرية، بالتعاون مع لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة، ويشارك بها عدة جهات حكومية.

وأوضح مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام موسي بن محمد الكيادي، أن الإدارة جنَّدت أكثر من ١٠٠ موظفٍ للإشراف ومتابعة سفر إفطار صائم بالساحات، حيث وفرت الجهات المشاركة أكثر من ٨٠٠٠ عاملٍ وعاملةٌ لتوزيع ١٥٠٠٠٠ وجبة إفطار يومياً، مفيداً أن عدد السفر الخيرية تبلغ ١٠٠٠٠ سفرةٍ، ويبلغ طول السفرة الواحدة قرابة ١٢ مترًا، وتختلف من موقع لآخر، حيث تهدف الإدارة إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام بما يتناسب مع شرف المكان والزمان، مبيِّنًا أن عدد الجهات المشاركة في تقديم الوجبات قرابة ٦٧ جهةً خيريةً،وعمليات تحديد مواقع إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام تكون بالتنسيق مع الجهات الأمنية،ويراعي فيها الممرات وسعتها من حيث مرور المشاة وعربات الخدمات وذوي الإعاقة, وفصل مواقع الرجال عن النساء, وفق الضوابط العامة التي وضعتها الإدارة.