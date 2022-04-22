تنويه من أمانة جدة لسكان الأحياء العشوائية التي ستزال بعد العيد

طلبت أمانة جدة من سكان الأحياء العشوائية الــ12 المُزمع إزالتها بعد نهاية شهر رمضان ممن تنطبق عليهم الشروط الاستفادة من خدمة السكن البديل.

وذكرت الأمانة أن المستفيدين هم الأسر الضمانية القاطنة في العشوائيات لحين نقلهم إلى وحدات الإسكان التنموي، وأصحاب المنازل المزالة ممن لديهم صكوك، إذ يمكنهم التقديم من خلال زيارة موقع اللجنة الدائم أو التقديم إلكترونياً عبر الموقع الذي خصصته.

وأشارت إلى أن دراسة الحالة ستكون للمواطنين القاطنين في العشوائيات وليس مستفيدي الضمان الاجتماعي وليس لديهم صكوك

ولفتت إلى أن الأحياء هي: بني مالك، والورود، والجامعة، والرحاب، والروابي، والعزيزية، والربوة والمنتزهات، وقويزة، والعدل والفضل، وأم السلم، وكيلة 14 الشمالي.