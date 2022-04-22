تنمية بقعاء توضح حقيقة فيديو “حماية رئيس البلدية”

أثار مقطع متداول لرئيس بلدية محافظة بقعاء لحظة دخوله إحدى المناسبات الرمضانية في المحافظة جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة المبالغة في الاستقبال وتكوين دائرة بشرية لحمايته من الجماهير.

وعلّقت لجنة التنمية الاجتماعية ببقعاء الشرقية، على مقطع الفيديو المتداول ضمن الفعاليات الرمضانية، قائلا إن الفريق التطوعي تحت مسمى (أشبال التنمية)، هم من فئة التدريب في اللجنة، وقد اجتهدوا في تنظيم الممر الشرفي للمدعوين، وإن قيامهم بهذا التصرف عفوي غير مبتذل.

كما أصدرت بلدية محافظة بقعاء بياناً توضيحياً ذكرت فيه أن مثل هذه الإجراءات ليست ضمن صلاحياتها وتنظيماتها، الأمر الذي دفع مسؤوليها إلى إيقاف ماحدث بشكل فوري عند حدوثه، وأن حضور رئيس بلدية بقعاء كان تلبية لدعوة وجهت له من قبل لجنة التنمية في بقعاء.