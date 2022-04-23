التشكيل المتوقع للهلال أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

يدخل فريق الهلال مواجهة هامة أمام الشارقة الإماراتي مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

الهلال يقدم مستويات مميزة منذ بداية البطولة وحقق العلامة الكاملة منذ بداية دور المجموعات ليجمع بين النتيجة والأداء في المشوار الآسيوي ورغم كل ذلك لكن الزعيم يأمل في مواصلة الانتصارات في مباراة اليوم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11:15 مساء، بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

محمد العويس، عبدالرحمن العبيد، متعب المفرج، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.