دوري أبطال آسيا.. الدحيل يضمن التأهل بفوز مثير على التعاون

نجح نادي الدحيل القطري في ضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية عقب فوزه المثير أمام فريق التعاون السعودي ينتيجة 4-3 يوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وجاءت المباراة ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2022.

سجل كريم بوضياف (11) وادميلسون جونيور (58 و84 من ضربة جزاء) والمعز علي (88) أهداف الدحيل، فيما حين أحرز لياندر تاوامبا (21 و36) وحسن العمري (25) أهداف التعاون.

المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها شهدت فوز سيباهان الإيراني على باختاكور الأوزبكي 2-1 على الملعب نفسه.

وبهذا حافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من 5 مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من التعاون وسيباهان، و3 لباختاكور، حيث ضمن الدحيل الفوز بصدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16.