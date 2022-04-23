الدفاع_الروسية: إسقاط طائرة «سو- 25» #أوكرانية وتدمير عشرات الأهداف بصواريخ عالية الدقة #الحرب_الروسية_الأوكرانية #الحرب_العالمية_الثالثة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة “سو-25” أوكرانية في أجواء منطقة خاركوف.

وقال كوناشينكوف، في تصريح صحفي، اليوم السبت، “إن القوات الصاروخية الروسية أطلقت صواريخ عالية الدقة على عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية ونجحت من خلالها تدمير ثلاث مروحيات من طراز “مي 8” في منطقة تشوجايف وثلاث منصات صاروخية من أنظمة “أوسا” في بلدة بارفينكوفو”.

وأضاف: “استهدفت القوات الصاروخية الروسية عددا من المناطق، التي تحتوي على مستوعات للأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى استهداف 33 مركز قيادة واتصالات للجيش الأوكراني”.

وأكد كوناشينكوف أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية من طراز “بيرقدار” في منطقة نقولاييف وتم التصدي لصاروخين من طراز “توشكا أو” أطلقتهما القوات الأوكرانية نحو منطقة دونباس.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 77 منشأة عسكرية أوكرانية من بينها مراكز قيادية ومستودعات أسلحة، مؤكدة قصف نحو 1100 هدف لنظام كييف خلال الساعات الماضية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء إيجور كوناشينكوف ـ حسبما افادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ أن صواريخ جوية عالية الدقة دمرت 11 منشأة عسكرية في أوكرانيا، كما ضرب الطيران العملياتي 66 منشأة عسكرية أخرى من بينها 3 مراكز قيادة، بالإضافة إلى 3 مستودعات للصواريخ.

وأشار إلى أنه تم تدمير 3 مروحيات أوكرانية في ضواحي مدينة خاركوف، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت مقاتلة من طراز (سو 25)، فضلا عن 15 طائرة مسيرة وذلك خلال الليلة الماضية.