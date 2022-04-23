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سقوط نخلة على سيارة بإحدى طرق الرياض.. و”نجم” يحمل قائدها الخطأ بنسبة 100%

متابعات الوئام
23 أبريل 2022 · < 1 minute

سقطت نخلة على إحدى السيارات في أحد طرق مدينة الرياض أثناء العاصفة الترابية التي شهدتها أجواء العاصمة ، وفوجئ قائد المركبة بعد ذلك بتحميله نسبة الخطأ بالكامل، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل.

 

ونشر المواطن سعود السعيد، صورًا وثقت سقوط نخلة فوق سيارته وسط طريق عام في الرياض. وعلق على الصور قائلًا: «بعد أن تجاوزت حادثة النخلة الحمد لله بخير.. قدر الله ولطف».

 

وتابع المواطن قائلًا: «أشكر كل من سأل عني، بفيض مشاعركم تجاوزت هذا الحادث». وأضاف: «أشكر مرور الرياض على حسن تعاونه» وتابع «سؤالي إلى (نجم) لماذا تم تحميلي الخطأ بنسبة 100%».

 