رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية بهدفه أمام أرسنال

حقق الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رقمين قياسيين بعد هدفه اليوم أمام نادي آرسنال في الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى اللقاء الذي جمع بين آرسنال أمام مانشستر يونايتد بتفوق الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة البريمرليج.

وذكرت شبكة “أوبتا” المختصة بالاحصائيات والأرقام بأن منذ موسم 2003/2004، كريستيانو هو واحد من أربعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في اثنين من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي) جنبًا إلى جنب مع إدينسون كافاني (الدوري الإيطالي، الدوري الفرنسي)، جونزالو هيجواين (الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي) وزلاتان إبراهيموفيتش (الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي).

وأكدت الشبكة أيضاً أن البرتغالي هو رابع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لنادي مانشستر يونايتد بعد ريان جيجيز، بول سكولز، واين روني، معادلًا رقم ليفربول بنفس عدد اللاعبين.