اختفاء سفينة في سواحل اليابان

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (إن.إتش.كيه) إن حرس السواحل الياباني ينفذ عمليات بحث قبالة جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال البلاد، بعد رصد اختفاء سفينة تُقل 26 شخصاً اليوم السبت.

وقالت «إن.إتش.كيه» إن السلطات فقدت الاتصال بالسفينة بعد تلقيها بلاغاً من الطاقم عن بدء تدفق المياه إليها في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت.

وأضافت أن 24 راكباً، من بينهم طفلان، على متن السفينة التي يشغلها طاقم مكون من فردين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن السفينة كانت في منطقة شبه جزيرة «شيريتوكو» عند الطرف الشمالي لأقصى جزر شمال اليابان، ويعتقد أنها شوهدت قرب شلالات «كاشينو».