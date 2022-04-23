مانشستر سيتي يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي بخماسية أمام واتفورد

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزى على واتفورد بخمسة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعتهما اليوم، السبت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

سجل جابرييل خيسوس الهدفين الأول والثانى لصالح مانشستر سيتي في الدقيقتين 4، و 23 من عمر الشوط الأول قبل أن يقلص حسان كامارا الفارق للضيوف فى الدقيقة 28، ثم أضاف رودريجو الهدف الثالث فى الدقيقة 40 من عمر المواجهة بصناعة خيسوس أيضا.

بهذه النتيجة، يتربع مانشستر سيتي على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثانى برصيد 76 نقطة.