إنتر ميلان يحسم قمة الدوري الإيطالي بثلاثية أمام روما

حقق فريق إنتر الفوز أمام نظيره روما، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الإٍيطالي.

سجل ثلاثية إنتر كلا من، دومفريس، لاوتارو مارتينيز، مارسيلو بروزوفيتش، بينما أحرز مختريان هدف روما الوحيد في الدقيقة 85.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن إنتر كان الأكثر خطورة وشراسة ونجح في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3.

وبتلك النتيجة، يحتل إنتر المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 72 نقطة، بينما تجمد رصيد روما عند النقطة 58 في المركز الخامس.