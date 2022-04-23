بايرن ميونخ يتوج بالدوري الألماني بثلاثية في شباك بروسيا دورتموند

توج فريق بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني بعد الفوز على بروسيا دورتموند، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل سيرجي جنابري، الهدف الأول لبايرن ميونخ، في الدقيقة 15، وعاد في الدقيقة 30 وسجل الهدف الثاني، ولكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود حالة تسلل.

وفي الدقيةق 34، أضاف روبرت ليفاندوفسكي، الهدف الثاني لبايرن ميونخ، بصناعة من توماس مولر.

وسجل إيمري كان، هدف بروسيا دورتموند الأول في الدقيقة 52، من ركلة جزاء.

وتواصلت محاولات لاعبي بايرن ميونخ، لتسجيل هدف ثالث يقتل المباراة، وحاول لاعبو بروسيا دورتموند خطف التعادل.

وسجل جمال موسيالا، هدف بايرن ميونخ الثالث في الدقيقة 83، بصناعة من سابيتزير..

ورفع بايرن ميونخ رصيده للنقطة 75 في الصدارة وبفارق 12 نقطة عن بروسيا دورتموند، الذي توقف رصيده عند 63 نقطة في المركز الثاني بترتيب الدوري.