النيابة العامة: مادة “الشبو” ضمن المواد المخدرة المحظورة

قالت النيابة العامة إن الحماية الجزائية تنهض تجاه حماية الأفراد والمجتمع من الأضرار الجسيمة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتنعقد المُساءلة في هذا الشأن لكل من شارك في تداولها أو تعاطيها بأي طريقة كانت، ولا يؤثر في قيام المسؤولية الجنائية تجاه متناولها تعاطي هذه المواد أو إدمانها.

وأضافت النيابة العامة على “تويتر”: “تُعرف مادة الشبو المحظورة والمؤثرة عقليًا باسم الميثامفيتامين وهي من المواد المؤثرة عقليًا المُدرجة في الفئة (ب) من الجدول الثاني المرافق بنظام مكافحة المخدرات والمخدرات العقلية، والتي تضم المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971م، والتي تُعرف بالقائمة الخضراء وتُصدر عن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات”.