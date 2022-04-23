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عاجل. #الموارد_البشرية تمدد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

23 أبريل 2022 · < 1 minute
وزارة الموارد البشرية والتنمية
وزارة الموارد البشرية والتنمية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين  في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05 / 04 / 1444 هـ الموافق 30 / 10 / 2022 م.
وتوضح الوزارة بأن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور، كما تؤكد على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مظللة للمستفيدين.