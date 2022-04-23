متضرر سقوط النخلة على سيارته يروي لـ”الوئام” تفاصيل الحادث.. ومطالبات بمعالجة نخيل الطرقات #عاجل

تفاعل واسع حظي به مقطع فيديو لحظة سقوط نخلة على إحدى السيارات في أحد طرق مدينة الرياض أثناء العاصفة الترابية التي شهدتها أجواء العاصمة، اليوم.

وروى ضحية سقوط النخلية على سيارته والذي خرج سالما لـ”الوئام” تفاصيل الحادث قائلا: “وقع الساعة ٣:٣٠ عصر يوم الخميس، وفي أثناء السير على طريق الدائري الشمالي بين مخرج ٤ ومخرج ٥ بتجاه الشرق كان الطريق مزدحما أتت رياح قوية جداً في البداية تطاير حبيبات من الحجارة الصغيرة وفوجئت بصوت قوي ما ثبت السيارة في مكانها ولله الحمد كانت خلف رأسي”.

وأضاف: “بعد ذلك هدأت الرياح وتم الاتصال بمركز العمليات ٩١١ وتم مباشرة الحادث من قبل المرور ومحقق نجم”.

وتابع: “تقرير نجم تم تحميلي المسؤلية بنسبة ١٠٠%، وبعد سؤال المحقق أفاد بأنه هذا وفق النظام وبإمكاني رفع اعتراض وبعد ذلك تواصل معي مدير عام مرور المملكة للاطمئنان على حالتي الصحية والسؤال عن مجريات الحادث”.

واختتم: “بعد ذلك تواصل معي نائب رئيس قطاع العمليات بشركة نجم وأفاد بتشكيل لجنه لتعديل تقرير المسؤولية وعلى أثر ذلك تم تعديل التقرير”.

وشهدت حادثة سقوط النخله تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وسط مطالبات بحلول لتكرر سقوط النخيل في الشوارع أو استبدالها بأشجار ذات فائدة تزامناً مع مبادرة السعودية الخضراء التي اطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الجدير بالذكر أنه قد أوصت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالحد من زراعة أشجار النخيل المثمر والواشنطونيا بأنواعها بالشوارع، وأن تكون زراعتها وفق ضوابط واحتياجات تنسيق المواقع مثل «مداخل المدن والمواقع التاريخية ومداخل الجهات الحكومية» وغيرها من المواقع التي تتطلب ذلك.