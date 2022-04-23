باريس سان جيرمان يتوج بالدوري الفرنسي بالتعادل مع لانس

نجح فريق باريس سان جيرمان، في حسم لقب الدوري الفرنسي، للمرة العاشرة في تاريخه، بعد تعادله مساء اليوم أمام نظيره لانس بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

تقدم ليونيل ميسي، بالهدف الأول لفريق باريس سان جيرمان، في الدقيقة 68 من زمن المباراة، ثم تعادل فريق لانس بالدقيقة 88 عن طريق لاعبه كورنتان جان، ليكلل باريس تتويجه بالدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخ النادي.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن فشل باريس سان جيرمان في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، بينما تواجد لانس بالمركز السابه برصيد 54 نقطة.