بعد حملة سخرية وتندر بتبرئة النخلة.. #نجم يتراجع ويصحح خطأه #عاجل

علقت شركة نجم، اليوم، على حادث سقوط نخلة على سيارة في الرياض.

وقالت في بيان صحفي: “إشارة إلى ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الحادث المروري الذي وقع على طريق الدائري الشمالي بمدينة الرياض بتاريخ 21 أبريل 2022 في الساعة 4:20 مساء، حيث أدت الظروف الجوية إلى سقوط نخلة على إحدى المركبات السالكة للطريق”.

وأضافت: “بداية نحمد الله على سلامة قائد المركبة ومرتادي الطريق و نود التوضيح بأنه بعد مراجعة طلب الإعتراض المقدم من العميل حسب الإجراءات النظامية بالشركة تم معالجة الاعتراض وتصحيح الخطأ وتحديد النسبة الصحيحة للحادث وذلك بعد دراسة كافة المعطيات حول الحادث”.

وأكدت شركة نجم أن خدمة الوطن والمواطن والمقيم هي هدفنا الأساس، ومن منطلق مبادئ حماية العملاء تؤكد نجم حق أطراف حوادث المركبات حال وجود اعتراض او اي من مسببات الشكوى لدى اطراف الحادث بالطرقات، كما ان نجم تعمل ضمن سياسات عمل واجراءات تراجع بشكل مستمر من الجهات الرقابية والاشرافية بما يضمن سلامة ودقة التقارير.

ورحبت بتلقي الشكاوى والاعتراضات من خلال القنوات الرسمية المخصصة سواء عن طريق مراكز الاتصال أو تطبيق نجم او الموقع الإلكتروني بشكل سريع وسهل.

وقالت نجم: “نسعى بأن نكون الجهة التي توفر الخدمة لجميع الأطراف وبشكل عادل لضمان الحقوق، ونعمل مع شركاؤنا بشكل دؤوب لكي تكون رحلتكم على الطرقات أكثر أمانا”.