الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق ليفربول مباراة قوية وهامة مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة، ويبتعد بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، ويدخل الريدز المباراة بمعنويات بعد الفوز الأخيرة على مانشستر يونايتد، وسيطمح مواصلة الانتصارات على أمل تعثر مانشستر سيتي أمام واتفورد

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

وتنقل مباراة ليفربول وإيفرتون تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports premium 1