ارتفاع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 204 ريال 

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 24 أبريل 2022، ارتفاعاً هامشيًا، مع استمرار الإغلاق بالأسواق العالمية

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات اليوم الأحد، إلى نحو 233.15 ريال (62.16 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم (الأكثر تداولًا في الأسواق) ، إلى نحو 204.01 ريال (54.39 دولار).

كما انتعش سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم، إلى نحو 174.86 ريال (46.62 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب الاقتصادي في السعودية اليوم عيار 14 نحو 136 ريال (36.26 دولار).

كما سجل سعر الأوقية في السعودية، اليوم نحو 7.251 ألف ريال (1933 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1632 ريالا (435.16 دولار).