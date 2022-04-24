تسرب_نفطي إثر غرق زورق قبالة سواحل #جزر_غالاباغوس

غرق زورق سياحي قبالة سواحل جزر غالاباغوس (وهي مقاطعة في الإكوادور)، ما تسبب في تسرب وقود الديزل في المياه بالمنطقة الحساسة بيئيا.

وقال مسؤولون محليون، إن رجال الإنقاذ نشروا حواجز نفطية في جزيرة سانتا كروز بعد غرق الزورق /الباتروس/.

وتعتقد السلطات أنه كان هناك 7500 لتر من وقود الديزل على متن الزورق، فيما تم إنقاذ أفراد الطاقم البالغ عددهم أربعة أشخاص.

ونظرا للطبيعة الفريدة للنباتات والحيوانات بالمنطقة، فقد أصبح الأرخبيل أحد المواقع المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1978، وتتضمن الأنواع الفريدة الإجوانا البحرية وعصافير غالاباغوس.

وتقع جزر غالاباغوس على بعد حوالي ألف كيلومتر غرب الإكوادور.