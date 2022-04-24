50 ألف ريال غرامة لـ10 شركات عمرة مخالفة

أصدرت وزارة الحج والعمرة عقوبات بحق 10 شركات عمرة بمبلغ يصل إلى 50 ألف ريال لكل شركة.

جاء ذلك لتقصير تلك الشركات وإخلالها بالواجبات والالتزامات النظامية المقدمة للمعتمرين.

وتمثلت أبرزها بالمخالفات المتعلقة بخدمات السكن والنقل.

وقالت الوزارة إنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، وذلك عبر الاستمرار في أعمال الجولات الرقابية على جميع مواقع الخدمات، والتفاعل مع بلاغات المعتمرين باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لمحاسبة المقصرين، سعيًا إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وحفاظًا على سلامتهم.

ودعت الوزارة جميع ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى ضرورة التعامل مع المنشآت المرخص لها من جهات الاختصاص بتنظيم الرحلات واختيار مرافق الإيواء ووسائل النقل المرخصة من الجهات المعنية حفاظًا على حقوقهم وضمان تقديم الخدمة لهم.