1.94 مليار ريال حصيلة تبرعات «إحسان»

بلغ إجمالي التبرعات التي تلقَّتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” أكثر من 1,941,158,012 ريالاً، بإجمالي عدد عمليات تجاوز 26,185,412 عمليةَ تبرع، استفاد منها 4,666,686 مستفيداً.

وتعود التبرعات التي تلقَّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري منذ السابع من شهر رمضان المبارك بالنفع على مختلف المجالات الخيرية؛الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، إذْ تواصل المنصة استقبال تبرّعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https://ehsan.sa/, ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.