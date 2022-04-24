وسائل إعلام: أنباء عن إطلاق صواريخ من لبنان على إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بسماع دوي انفجارات شمال إسرائيل وأن الجيش يحقق في ما إذا كانت أطلقت صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

وكتب صحفي لدى الهيئة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “سكان الجليل الغربي أبلغوا عن وقوع انفجارات.. الجيش الإسرائيلي يحقق في ما إذا كانت أطلقت صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، وما إذا كانت هناك أي أضرار ناجمة عن العملية”.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “قبل وقت قصير ورد نبأ عن وقوع انفجارين قرب مستوطنة شلومي (في الجليل الغربي)”، لافتاً إلى أن الأمر قيد التحقيق.

وذكر المتحدث باسم بلدية “شلومي” أن “صاروخين أطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة” في المنطقة.

من جانبها، أفادت قناة “الجديد” اللبنانية نقلا عن مصادر أمنية بأنه جرى “إطلاق صاروخ “جراد” من منطقة رأس العين – القليلة جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.