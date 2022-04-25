مدرب تشيلسي يعلن عن أول الراحلين عن البلوز الموسم الجديد

أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، رحيل مدافعه أنطونيو روديجير مع نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد صاحب الـ 29 عامًا مع البلوز نهاية الموسم، ويحق له الانتقال مجانًا إلى أي فريق حيث ارتبط بقوة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

وقال توخيل في تصريحات صحفية “روديجير سيرحل نهاية الموسم عن الفريق، الإدارة لم تنجح في تجديد عقده لقد أخبرني ذلك في حوار خاص”.

روديجير يلعب موسمه الخامس مع تشيلسي منذ انتقاله في صيف 2017 من روما الإيطالي، حيث شارك في 196 لقاء بجميع المسابقات وسجل 12 هدفًا.

وتوج الدولي الألماني مع تشيلسي بأربع ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.