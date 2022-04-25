الطيران_المدني تستهدف زيادة أعداد الركاب إلى 10 أمثال

قالت هيئة الطيران المدني، إن المملكة تستهدف زيادة عدد المسافرين على شركات الطيران الدولية الذين يتوقفون في المملكة إلى 10 أمثال بحلول 2030، في الوقت الذي تتطلع فيه لمضاعفة حركة الركاب السنوية 3 مرات.

وقال مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني، محمد الخريصي، وفقًا لـ”رويترز” إن الهدف الرئيسي هو زيادة عدد القادمين إلى أراضي المملكة، مضيفا أن الهيئة لا تستهدف سوق الطيران العابر.

يذكر أن زيادة عدد الركاب إلى 10 أمثال تعني حدوث قفزة في حركة المرور العابر الدولية إلى 30 مليونا في عام 2030 بارتفاع قدره 27 مليونا مقارنة بعام 2019.