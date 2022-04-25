تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 202 ريال

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 25 أبريل 2022، تراجعا مع هبوط المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل التعاملات الصباحية ، إلى 231.16 ريال (61.63 دولار).

كما تراجع تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم، إلى 202.27 ريال (53.93 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 د في السعودية، اليوم ، إلى 173.37 ريال (46.22 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب الاقتصادي في السعودية عيار 14 إلي نحو 134.84 ريال (35.95 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب في السعودية، مستهل التعاملات، نحو 7.189 ألف ريال (1917 دولارًا).

كما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية، اليوم، (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1618 ريالا (431.42 دولار).