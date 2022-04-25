وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 119 عامًا

توفيت مسنة يابانية دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية في 2019 كأكبر معمّرة في العالم، عن عمر يناهز 119 عامًا.

وكانت المعمرة اليابانية كاني تاناكا تتمتع بصحة جيدة نسبيا حتى وقت قريب، وعاشت في دار لرعاية المسنين، حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل مسائل رياضيات وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

يشار إلى أن تاناكا ولدت يوم 2 يناير 1903 في منطقة فوكووكا جنوب غرب اليابان، وهو العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأول تجربة طيران ناجحة والذي أصبحت فيه ماري كوري أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.

وكانت تدير في السابق العديد من الأعمال بما فيها متجر للنودلز ومتجر لكعك الأرز، وتزوجت قبل قرن في عام 1922 وأنجبت 4 أطفال وتبنت خامسًا، وكانت تخطط لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في مسيرة تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو عام 2021 لكن الجائحة حالت دون ذلك