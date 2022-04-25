“فلكية جدة”: كسوف جزئي للشمس غير مشاهد بالسعودية نهاية رمضان

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، بأن الكرة الأرضية ستشهد كسوفا جزئيا للشمس يوم السبت 29 رمضان 1443 الموافق 30 أبريل، وسيستمر 03 ساعات و 52 دقيقة، وسوف يرصد في أجزاء من القارة القطبية الجنوبية وجنوب المحيط الهادئ والمحيط الأطلسي وأقصى جنوب أمريكا الجنوبية وهو غير مشاهد في الوطن العربي وهو أول كسوف للشمس من اثتين سنة 2022.

يحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يحجب القمر جزءًا فقط من قرص الشمس ما سيجعلها تبدو كما لو أن جزء أُزيل منها، علما بأن النسبة ستختلف اعتمادًا على الموقع ضمن مسار الكسوف.

سيبدأ كسوف الشمس الجزئي على مستوى الكرة الأرضية عند الساعة 09:45 مساء (06:45 مساء بتوقيت غرينتش).

بعد بضعة ساعات سيصل القمر منزلة الاقتران عند الساعة 11:28 مساء (08:28 مساء بتوقيت غرينتش) منتقلا من شرق الشمس إلى غربها منهيا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة جديدة.

سيتبع ذلك وصول كسوف الشمس ذروته العظمى عند الساعة 11:41 مساء (08:41 مساء بتوقيت غرينتش) حيث سيغطى القمر 54٪ من قرص الشمس فوق للموقع (62.1°S – 71.5°W) في المحيط المتجمد الجنوبي في منتصف الطريق بين (تييرا ديل فويغو) بأمريكا الجنوبية وشبة الجزيرة القطبية الجنوبية.