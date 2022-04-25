خدمات «الزكاة والضريبة والجمارك» مستمرة في إجازة العيد

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1443هـ في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية؛ بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات خلال الإجازة، وإنهاء الإجراءات الجمركية للمركبات القادمة والمغادرة، بما يُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق الواردات والصادرات بانسيابية ومكرونة،وعدم تأثر مدة إنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بتخليص البضائع.

يأتي ذلك حرصًا من الهيئة على استمرارية العمل الجمركي بجميع مجالاته دون توقف، الأمر الذي يساعد في توفير السلع للمستهلكين، وما يترتب على ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، أوضحت الهيئة بأنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال إنجاز جميع خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق البوابة الإلكترونية zatca.gov.sa ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة لجميع المنشآت؛لتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية والجمركية وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات.

ودعت الهيئة إلى الاستفادة من خدمات تطبيقها للأجهزة الذكية “زاتكا” الذي يحتوي على العديد من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية، التي تساعد المكلفين على القيام بجميع معاملاتهم بكل يسر ومرونة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).