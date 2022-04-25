بعد صفقة إيلون ماسك.. هل يعود ترامب إلى #تويتر؟

ثار جدل حول إمكانية أن يعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لاستخدام منصة “تويتر” بعد فوز إيلون ماسك باتفاق لشراء تويتر مقابل 44 مليار دولار في صفقة ستحول السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يستخدمها الملايين وزعماء عالميون إلى أغنى شخص في العالم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب لن يعود لاستخدام منصة “تويتر” التي أوقفت حسابه في مطلع 2021.

وفي 9 يناير 2021، قالت شركة تويتر إنها أوقفت حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقالت الشركة “بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف”.

وقال تويتر في بيانه إنه “بعد مراجعة وثيقة للتغريدات الأخيرة من حساب ترامب الشخصي @realDonaldTrump والسياق المحيط بها – وعلى وجه التحديد الكيفية التي تم تلقيها وتفسيرها على تويتر وخارجه – قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب الخطر من حدوث المزيد من التحريض على العنف.”

وأضاف البيان: “وفي سياق الأحداث المروعة التي وقعت هذا الأسبوع، أوضحنا يوم الأربعاء أن انتهاكات إضافية لقواعد تويتر من المحتمل أن تؤدي إلى أن ينحى إلى هذا المسار – أي التحريض على العنف.”