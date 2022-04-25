التأمينات الاجتماعية تؤكد استمرار عمل قنوات خدمة العملاء خلال إجازة العيد

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن استمرارية العمل لقنوات خدمة العملاء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، عبر مركز الاتصال وقنوات الخدمة الرقمية، من خلال الرقمين: 8001243344 – 920014000 أو عبر مراسلة حساب العناية بالعملاء في تويتر [email protected]، أو زيارة بوابة المؤسسة الإلكترونية www.gosi.gov.sa، بدءاً من يوم الثلاثاء 25 رمضان الحالي الموافق 26 أبريل 2022م وحتى يوم الأحد 30 رمضان الموافق 1 مايو 2022م من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، عدا يوم الجمعة، إذ ستكون الخدمات فيه متاحة من الساعة الـ 1 مساءً وحتى الـ 5 مساءً، فيما سيتوقف العمل أول وثاني أيام عيد الفطر، مبينةً أن العمل في 3 شوال الموافق 4 مايو من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 3 مساءً، عدا يوم الجمعة من الساعة 1 مساءً وحتى 5 مساءً.

ولفتت المؤسسة الانتباه إلى أن حسابها على منصة تويتر للعناية بالعملاء، سيقدم خدماته طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك بما فيها أيام إجازة نهاية الأسبوع من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الـ 3 فجراً، فيما سيتوقف العمل في أول وثاني أيام العيد السعيد، على أن يستأنف العمل بذات الأوقات من يوم الأربعاء 3 شوال الموافق 4 مايو.