ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني تطورات الأوضاع في #أوكرانيا

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بدولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال، بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.