الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

المان سيتي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الذي سيقام في إسبانيا وسيكون في غاية الصعوبة.

المباراة صعبة للغاية على الفريقين في ظل قوة ريال مدريد في البطولة الأوروبية وقدرته على التعامل مع أصعب المباريات بشكل سليم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة على قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق حفيظ الدراجي.