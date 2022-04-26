التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء أمام ريال مدريد الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المان سيتي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الذي سيقام في إسبانيا وسيكون في غاية الصعوبة.

المباراة صعبة للغاية على الفريقين في ظل قوة ريال مدريد في البطولة الأوروبية وقدرته على التعامل مع أصعب المباريات بشكل سليم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة مانشستر سيتي وسبورتنج لشبونة على قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق حفيظ الدراجي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل المان سيتي كل من:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس

خط الدفاع: ألكسندر زينتشينكو – روبن دياز – إيمريك لابورت – كايل ووكر

خط الوسط: رودريجو – كيفن دي بروين – برناردو سيلفا

خط الهجوم: جابرييل جيسوس – رياض محرز – رحيم سترلينج

ومن المتوقع أن يضم تشكيل ريال مدريد كل من:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ناتشو – مارسيلو

خط الوسط: توني كروس – إدواردو كامافينجا – لوكا مودريتش – فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما