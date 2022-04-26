الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الجزيرة الإماراتي أمام الشباب في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الشباب مساء اليوم الثلاثاء أمام الجزيرة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب ضمن التأهل للمرحلة التالية من البطولة حيث يحتل صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة في الوقت الذي لم يحسم فيه المركز الثاني حتى الآن.

القوة الجوية يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، والجزيرة الإماراتي ثالثًا برصيد 4 نقاط، ومومباي سيتي في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وتنطلق المباراة في تمام 11.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

تبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر شبكة قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية