تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 200.95 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، رغم ارتفاع المعدن الإصفر في التعاملات الفورية بالأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات اليوم ، إلى 229.66 ريال (61.21 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم، إلى 200.95 ريال (53.56 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم ، إلى 172.25 ريال (45.91 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.97 ريال (35.71 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، هبوطا لنحو 7.142 ألف ريال (1904 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1608 ريالا (428.47 دولار).

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