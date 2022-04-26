الصحة تسجل 106 إصابة جديدة بـ #كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، عن تسجيل 106 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 187 حالة ووفاة 3 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 753632 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 45 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 741058 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9082 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.