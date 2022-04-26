محمد صلاح يتحدث عن الفارق مع ليفربول: مستوايا تحسن في الموسم الحالي

أكد الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، أنه يشعر بتحسن مستواه كثيرا هذا الموسم، مشددا على أنه يحاول دائما تسجيل الأهداف ومساعدة زملائه بتقديم التمريرات الحاسمة لهم.

قال صلاح في حواره مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول: “رأيت المستوى الخاص بي يتحسن كثيرا، الموسم قبل الماضي سجلت 19 هدفا وصنعت 10 بالدوري الإنجليزي الممتاز”

أضاف: “وفي موسمي الأول، صنعت 10 أهداف، وأحاول دائما تسجيل الأهداف وصناعة الأهداف”

وختم حديثه قائلا: “هذا الموسم أشعر بتحسن كبير مع الكرة، لكنني أكرر ما تحدثت به من قبل أهم شئ هو مساعدة هذا الفريق على الفوز بالألقاب وأنا أحاول المساعدة في القيام بذلك”

يتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم في الوقت الحالي، برصيد 22 هدفا، كما صنع 13 هدفا.

صلاح أكثر من ساهم في الأهداف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، كما أنه أكثر من صنع أهدافا برصيد 13 هدفا ويأتي خلفه أرنولد لاعب ليفربول برصيد 12 هدفا.

ويحتل ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة، كما صعد الريدز لمواجهة فياريال الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.